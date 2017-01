Sierra Grande sin agua por un “taponamiento intencional de los manantiales”

Sierra Grande.- Desde ayer Sierra Grande padece la falta de agua por un tapotamiento intencional en la zona de manantiales. El tema ya está en manos de la justicia.

El titular del DPA, Alejandro Curetti, señaló en el programa Un da Mas que “un taponamiento intencional en la zona de manantiales en el acueducto Ventana provoca el corte de agua en Sierra Grande, el tema lo va a resolver la justicia”.

Se trataría de una vieja diputa que tiene Salma Nascerdine que reclama desde hace meses al DPA.

El diario Río Negro de noviembre explicó que oportunamente Nascerdine cerró el acceso con candado y cadena porque el DPA no ha cumplido con algunos compromisos. “Me prometieron llevar dos tanques australianos, dejar dos bocas de agua en la casa y darme un sueldo y les dije que sí, pero no me han cumplido con nada”, señaló la mujer.