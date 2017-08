Pichetto no quiso opinar sobre la Central Nuclear

Sierra Grande.- A las 8,30 de la mañana emitió su voto el senador Miguel Pichetto en el CEM39. Temprano y puntual como lo hace cada vez que llega a la ciudad a emitir su voto.

Cerca estuvo el exintendente Renzo Tamburrini y otros vecinos que se acercaron a saludarlo.



Pichetto no quiso abrir opinión sobre la central Nuclear, “sostengo que hemos tenido una posición histórica de apoyo al Invap, que ha tenido un desarrollo, pero las condiciones de ubicacion las tiene que tomar la provincia, no me voy a sumar a una polèmica cuando no hay nada aún”.