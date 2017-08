Los alumnos del CET 12 serán distribuidos

Sierra Grande.- Desde hace 10 días no tienen clases en el CET 12 de Sierra Grande. Alumnos, Unter y padres piden condiciones de seguridad para retomar las actividades. Ayer resolvieron que los trasladarán a otros establecimientos para no perder mas días.

El lunes 14 de agosto se suspendieron las clases en el establecimiento. Todo comenzó con la lluvia de la semana anterior, porque la empresa que realiza una obra en el techo del edificio hizo perforaciones por donde ingresó agua y afectó el cielo raso de la dirección, sector de preceptores y aulas y también elementos de la escuela.

Con el paso de las horas se fueron acentuando los reclamos porque básicamente los padres, docentes y alumnos no quieren que se dicten clases con una obra en marcha en el techo de la institución.

Ayer las autoridades del Consejo Escolar y el CET 12 acordaron que se realizará una reubicación de los alumnos.

Aún no hay un cronograma que indique a que otros establecimiento irán los alumnos hasta que se terminen de realizar los trabajos en la escuela.