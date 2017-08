Julián Gadano “para nosotros siempre Sierra Grande fue una hipótesis de las mas importantes para Central Nuclear”

Sierra Grande.- La posibilidad mas firme que la Central Nuclear se instale cerca de Sierra Grande es ahora una “hipótesis mas cercana”, según señaló el titular de energía Nuclear Julián Gadano en una entrevista con FM Libre.

Horas después que el gobernador apartara al ejido de Viedma de la discusión para su instalación cobró mas fuerza la idea que sea entre Las Grutas y Playas Doradas.

Eso fue confirmado por el titular de energía Nuclear, Julián Gadano a este medio que expresó que la hipótesis mas cierta es que sea al norte de Sierra Grande.

“No me quiero meter con las decisiones y la soberanía de la provincial pero para nosotros siempre la región de la costa cercana a Sierra Grande fue una hipótesis de las mas importantes”.

Agregó que la zona tiene mas posibilidades pero no dijo que esté confirmado porque hay un equipo técnico trabajando y ésta es una decisión técnica y no política.

Gadano expresó que la discusión se adelantó un poco porque esta central se va a construir en 2020, “hay un cronograma que no nos imaginábamos que se iba a adelantar tanto, porque sabemos que cuando la gente se informa pierde el miedo, tenemos un déficit en ese tema”.

En una amplia entrevista en FM Libre de Sierra Grande apuntó a que los miedos de la gente son legítimos y que cuando hay miedo la responsabilidad del estado es informar. “Toda actividad industrial implica riesgos, en el caso de la energía nuclear se trabaja para que los riesgos sean los menores posibles, para nosotros cada incidente es un desafío de mejora, porque queremos que no haya ninguno mas, después de Japón la industria hizo esfuerzos tecnológicos para que la tasa de accidentes baje a cero”.

Al respecto de los movimientos sociales y ambientalistas contra la central en la Patagonia opinó que a su criterio que hay una minoría a favor y otra en contra, son dos minorías que tienen posición tomada, la minoría que está en contra es la que está activa y en el medio está la gente.

“Lo que vemos en Sierra Grande es que la mayor cantidad de gente está a favor, pero tiene dudas”.

También negó que se trate de una planta prototipo, como esta semana informó el ex intendente Renzo Tamburrini (FPV) “si el ex intendente quiere información primero se la puede preguntar la ex ministro Julio De Vido que inició las negociaciones para esta central, él puede contar que ésta no es una planta prototipo”.

Al respecto de la V Central dijo que está basada en una plataforma altamente probada en el mundo, el diseño es chino y está evaluado. “No es un problema porque las centrales van evolucionando se incorporan mejoras”.

También negó que se piense en que la mina de hierro para guardar residuos “no hay que confundir, la mina de hierro no está pensada por nadie y nadie la pensó como depósito, sería absurdo porque la mina no tiene las condiciones geológicas es imposible”.