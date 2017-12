El atleta Oscar Andrade fue elegido como revelación deportiva

Sierra Grande.- Oscar Andrade, atleta de 51 años, fue distinguido como la revelación deportiva en la fiesta del deporte.

El hombre empezó con el atletismo amateur hace dos años y ahora hace podios donde participe.

“Estoy emocionado, lo hago para divertirme y me encuentro con esta sorpresa”, expresó el atleta.

“Empecé caminando y me largué a correr, me costó y no puedo parar, es una adrenalina que tiene explicación”.

Andrade agradeció a sus compañeros, del Team Running Sierra Grande que lo ternaron para participar de la fiesta. “Se lo dedico a mi esposa que es el motor de todo esto, está conmigo en cada momento y a mi neta, estoy feliz por lo que me ha pasado este año”.

Desde hace unos años el deportista del año no solo recibe premios como medallas o trofeos, sino que se le corresponde por ordenanza un contrato de una beca municipal para que pueda desarrollar su tarea. Foto facebook Nelson Iribarren 2017.