Weretilneck confía en que MCC volverá a producir

Sierra Grande.- Empezó el segundo semestre y con él la espera para conocer que pasará con la empresa MCC Minera Sierra Grande, que a principio de este año redujo al 20 % su personal, dejando en la calle a 230 trabajadores .

Por ahora la MCC Minera Sierra Grande, que quedó con apenas 50 operarios no ha dado señales sobre su futuro pero los plazos vencen en virtud d ellos compromisos que la empresa había asumido acerca que en el segunso semestre se evaluaría la situación.

El gobernador Alberto Weretilneck señaló a este medio que ya se está en tiempo de recibir la respuesta definitiva, acerca del futuro de la empresa, después de su viaje a China hace un par de meses cuando se reunió con la casa matriz.

“Creo que va a seguir la MCC, quizá no siga con la misma cantidad de trabajadores como antes pero no veo que la empresa china no quiere abandonar el país”, señaló el gobernador a FM Libre y agregó que “me parece tendremos mas oportunidades y tendremos una novedad en los próximos días”.