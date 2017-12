Vecinos autoconvocados: “La consulta popular que repudiamos”.

Sierra Grande no es una isla, forma parte de un Estado provincial que se manifestó respecto a la instalación de una planta nuclear en su territorio. Guste o no, la expresión de la ciudadanía se dio a través de las distintas movilizaciones, juntadas de firmas y además, a través de sus representantes y fue así que hoy tenemos una Ley Provincial que ha dicho NO a la energía nuclear en Río Negro.

El destino y los intereses de los sierragrandense no se pueden hipotecar con un proyecto que no resuelve el problema laboral actual.

Los representantes del pueblo en la Legislatura y quienes circunstancialmente fueron elegidos para administrar desde los poderes ejecutivos son los responsables de explorar alternativas viables que ofrezcan trabajo genuino, inclusivo y constante, sin perjuicios a futuro.

No hay espacio para especulaciones económicas o políticas partidarias. Decir que una planta nuclear dará trabajo a la comunidad que deambula en la búsqueda laboral que le permita un ingreso digno para la supervivencia familiar, es jugar con la necesidad a partir de una mentira. Porque los trabajos serán dentro de dos años, por corto plazo pero con consecuencias negativas por miles de años.

Una consulta popular que desconoce la Ley provincial y la Ordenanza Municipal –votada entonces también por el actual intendente empecinado hoy en la convocatoria- no hace más que generar falsas expectativas además de ser un gasto innecesario que el pueblo de Sierra Grande no está en condicione de afrontar. Así lo demuestran obras necesarias que no se concretan por falta de presupuesto. Pero sin embargo, se pretenden gastar más de 200mil pesos en esta consulta estéril, que pretende ser solo una encuesta local.

¿Qué se busca con una consulta popular? Con ésta iniciativa el bienestar del pueblo cada día se aleja más, porque coloca a los vecinos en confrontaciones inútiles, mientras los funcionarios ocupan horas de trabajo para proyectos que no generan beneficio social.

NO ES NO. Acá en Sierra Grande, en la Provincia de Río Negro, en la Patagonia, y en ningún punto del país. Porque nuestro NO es una apuesta a la vida.

Tenemos recursos naturales y riquezas extraordinarias en Sierra Grande y la Provincia de Río Negro toda que nos llevan a decir:

SI a la planificación y el desarrollo respetando al entorno natural.

SI al trabajo sustentable

SI a los proyectos colectivos que desechen los intereses sectoriales o particulares

SI al respeto de la Ley

SI A LA VIDA

-VECINOS/AS AUTONVOCADOS/AS DE SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS-

ADHIEREN: M.A.R. (Movimiento Antinuclear Rionegrino) – Iglesia Evangélica del rio de la Plata – Asociación Árbol de Pie (Bariloche) – U.A.P. (Unión de Asambleas Patagónicas) – U.A.C. (Unión de Asambleas Ciudadanas) – UnTER CDC/ Escuela Rodolfo Walsh/Dpto. Pcial. Socioambiental “chico Mendes”. – Asamblea Permanente por el Agua (Allen). – Foro Ambiental y social de la Patagonia (Comodoro Rivadavia – Chubut).- C.T.A. AUTONOMA (Viedma).- C.T.A. AUTONOMA DE Rio Negro.- Asamblea Vecinal de Puerto Piramides.- Asamblea de Vecinos del Valle Conesa.- Asamblea de vecinos/as Autoconvocados/as de Viedma y Carmen de Patagones.- Asamblea del Valle Medio.-

Mirta Carbajal DNI Nº 13080236.- Cambarieri Ortiz, Yamila DNI Nº 29898437.- Araneda, Mariela DNI Nª 20750350.-Lorca, Sandra DNI Nª 24316636.- Cambarieri, Susana DNI Nº 14979691.- Giamberardino, Paula DNI Nº 26469611.- Calendino, Alicia DNI Nª 17778031.- Vega, Maria Fabiana DNI Nº 20750249.- Billiet, Roberto Oscar DNI Nº 10664398.- Carbonetti, Virginia DNI Nº 12844518.- Lucero Patricia Silvia DNI Nº 12730849.- Bruni, Ana Cecilia DNI Nº 30855119.- Quiñelaf, Susana DNI Nª 26882981.- Ferreyra, Lucas Gonzalo DNI Nº 32057302.-Lonch, Patricia DNI Nº 12369888.- Tilkin, María Laura DNI Nº 23665459.- Wieman, Ana DNI Nº 5093307.- Garcia, Luis DNI Nº 19012668.- Bilbao, Tania Melina DNI Nº 31288387.- Bruni, José Emanuel DNI Nº 26598480.- Milano, Bruno DNI Nº 34212593.- Cardoso Da silva, Vinicius DNI Nº 95756878.-Viñoly, Lucas DNI Nº 35131569.- Perello, Milton DNI Nº 24326323.- Galfrascoli, María Belén DNI Nº 30823716.- Galfrascoli, Marien DNI Nº 33950903.- Macia, Micaela DNI Nº 42652603.- Rodríguez, Pablo DNI Nº 24326369.- Rodríguez, Martin DNI Nº 27108303.- Baritoli, Ciro DNI Nº 29898239.- Ontiveros, Rafael DNI Nº 26136056.- Zurie, Amado DNI Nº 30823501.- Grandoso, María Inés DNI Nº 10477018.- Gava, Sabina DNI Nº 18142086.- Minyesky, Cristian DNI Nº 20988005.- Leonardelli, Carolina DNI Nº 22878063.- Rovera, Silvia DNI Nº 16994223.- Cabeola, Roberto DNI Nº 16518858.- Lopez, Anahi DNI Nº 29974290.- Cañumil, Ayelen DNI Nº 34353366.- Salinas, Daiana Janet DNI Nº 32263636.- Coca, Sonia DNI Nº 20423178.- Santillan, Natali DNI Nº 35099767.- Hernandez, Vanesa DNI Nº 26121892.- Haedo, Maria Cristina DNI Nº 16052358.- Catania, Clara Sofia DNI Nº 35207114.- Monton, Mariela DNI Nº 34373069.- Stolfo, Monica Adriana DNI Nº 21605258.- Acuña; Maria Mercedes DNI Nº 32316152.- Argumedo, Rita DNI Nº 35184015.- Pedernera, Mariela Gabriela DNI Nº 31865877.- Arias, Valeria DNI Nº 23549309.- Carballo, Constanza Jimena DNI Nº 23505001.- Cayunao, Juan DNI Nº 27633770.- Álvarez Garcia, Maria Lourdes DNI Nº 32599930.- Fuertes, Maria Elena DNI Nº 27980575.- Martinez, Andrea DNI Nº 28912275.- Rivas, Natalia DNI Nº 24372537.- Viudes, Gaston Ariel DNI Nº 26801011.- Marin, Cristina DNI Nº 16392469.- Amed, Jessica Noemi DNI Nº 32538148.- Fossati, Lucas DNI Nº 14792440.- Becco, Paola DNI Nº 26619224.- Cardelli, Maria Elina DNI Nº 18457850.- Carruega Niveyro Lorena DNI Nº 23895213.- Quiroga, Mariela DNI Nº 32057305.- Quiroga, Marina DNI Nº 33652692.- Quiroga, Juan Carlos DNI Nº 11641782.- Povedano, Hernan DNI Nº 22532953.- Quiroga, Sofia DNI Nº 30735109.- Dieu, America DNI Nº 23097149.- Holtz, Graciela DNI Nº 12316793.- Garbarino, Jorge Alek DNI Nº 23666614.- Medina, Olga DNI Nº 5078264.- Pereyra, Eliana DNI Nº 34403996.- Pacheco, Damián DNI Nº 29161944.- Martin, Maria Susana DNI Nº 12962346.- Norval, Maria Esther DNI Nº 12192274.- Alvarez, Eliana DNI Nº 39404287.- Belmonte, Valeria DNI Nº 25548376.- Carbajal, Sebastian DNI Nº 34051357.- Ceballos, Ricardo DNI Nº 11273163.- Sayhueque, Cristian Walter Andres DNI Nº 32518120.- Moreno, Luciana DNI Nº 32213550.- Sayueque, Valeria DNI Nº 31295166Arias, Jusara DNI Nº 93578919.- Quilapay, Suyhay DNI Nº 17868730.- Baez, Jose Alberto DNI Nº 13564842.- Avila, Gustavo Hernán DNI Nº 24255433.- Vidal, Maria Rosa DNI Nº 14553928.- Cifuentes, Gustavo Sebastian DNI Nº 25702593.-