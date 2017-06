Un reclamo en Facebook, por el SUM de CEM 39, cada vez tiene mas repercución

Sierra Grande.- Hace una semana el docente Tato Lusarreta inició un reclamo a través de Facebook para preguntarle al gobernador Alberto Weretilneck sobre el avance de las gestiones para la constricción del comprometido SU para el CEM 39.

La nota que envió al gobernador por Facebook dice “Buenos días gobernador soy docente y padre de una alumna del CEM 39 de Sierra Grande. Mi pregunta es sobre la construcción del S.U.M. que le prometió a mis alumnos para el día del pueblo el año pasado, según sus palabras hasta los planos aprobados tenía: ¿tiene alguna novedad para comunicarles? Saludos Roberto Tato Lusarreta”.

Desde la cuenta del gobernador le contestaron, en realidad se cree que esa cuenta la maneja algún colaborador, pero obtuvo una respuesta. “Hola Roberto, gracias por escribir. Te ruego te comuniques a través del correo electrónico de relaciones institucionales. Allí atenderán sus inquietudes, escribí de mi parte, muchas gracias. Alberto”.

Tusarreta no perdió el tiempo y envió el correo al área indicada: “Hola el gobernador me pidió que me comunique por este medio para saber el avance en la construcción del S.U.M. para el CEM Nº 39 de Sierra Grande que se compartiría con la Escuela primaria Nº 60. En su visita en octubre del año pasado y para el aniversario de la ciudad tuvo una reunión con un grupo de alumnos del CEM y les comentó que hasta los planos estaban hechos.

Lusarreta señaló que desde provincia le prometieron una respuesta para esta semana, una audiencia con el intendente Nelson Iribarren. Reuniones con las legisladoras Roxana Fernández y Graciela Holtz. La senadora Magdalena Odarda ya está al tanto y el jueves que viene lo recibirá la nueva Defensora del pueblo, Adriana Santagatti.

“Lo que voy a expresar hoy que recién empiezo el reclamo es que no quiero un SUM compartido, cada escuela merece el suyo”.