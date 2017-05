Robaron una Kangoo y la volcaron

Sierra Grande.- Los hechos insólitos no paran ayer a la mañana desconocidos robaron una camioneta estacionada en inmediaciones del barrio 9 de julio y la volcaron a varios kilómetros del casco urbano. No hay detenidos ni sospechosos.

El hecho ocurrió ayer a primera hora. El Renault Kangoo color verde fue puesto en macha y llevado hasta la zona periférica sur de la ciudad, camino al sitio conocido como móvil 5 y allí fue volcada, al menos así la encontraron los policías que salieron a la búsqueda del rodado con el propietario, un conocido conductor radial, Pablo Bertolini.

Según barró a FM Libre el comisario Norberto López el utilitario fue encontrado volcado, sin personas en su interior.

En una consulta en el hospital tampoco se detectó la presencia de personas heridas producto del accidente.

Los ladrones pudieron llevarse el auto no porque no tenga las llaves, sino porque tenía el tambor de encendido roto y se el auto se ponía en marcha con cables, según narró el comisario. Foto facebook