Resultado previsible: Ganó el Si en la Consulta Popular

Sierra Grande.- Con el previsible resultado positivo que ayer obtuvo el Si a la instalación de una central nuclear, vendrá un nuevo capítulo en la estrategia de torcer el alcance de ley provincial que hoy prohíbe una central de potencia.

El voto del No obtuvo 251 votos (15%) y el Si 1419 (85%), hubo un solo voto en blanco. Votó el 24 % del padrón de 6780 habilitados para sufragar.

Con el resultado en la mano el intendente Nelson Iribarren expresó “acá hay licencia social”, estaba junto al secretario de energía de nación Julián Gadano que llego para respaldar al intendente y estaba junto a él el diputado nacional Sergio Wisky.

El resultado de la elección era previsible, porque por un lado no era obligatoria y por otro el segundo partido mayoritario, el Partido Justicialista, había anticipado que no iría a urnas y eso fue lo que pasó, como tampoco los integrantes del grupo antinuclear y partidos minoritarios como el ARI y el Socialismo que se manifestaban por el No.

El voto negativo no estuvo en las urnas ayer, la oposición prefirió no ser parte de la consulta popular promovida por el intendente Nelson Iribarren, quitaron entidad a la consulta por que existe una ley provincial que prohíbe las centrales nucleares de potencia. Eso tampoco quiere decir que algunos justicialistas que si quieren la central se ofrecieron para ser fiscales de mesa.

También en medio hubo una denuncia que hizo Osvaldo Videla, integrante del tribunal electoral por el Frente para la Victoria, que acusó a sus pares de impedir la participación de vecinos claramente identificados por el No como fiscales de la elección.