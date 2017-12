Pocas modificaciones en los números en el escrutinio final de la Consulta Popular

Sierra Grande.- Después de las elecciones en la Consulta Popular de Sierra Grande, se conocieron los resultados del escrutinio final, Del padrón de 6824 electores votaron 1567 votantes (23%), 1314 se expresaron por el Si (84%) y 252 por el No (16%) y un solo voto en blanco.

En estas horas el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se mostró fortalecido no solo con el voto positivo mayoritario, en el escaso porcentaje que votó, sino por el respaldo de funcionarios nacionales que están dispuestos ayudarlo en la tarea de volver a discutir la instalación de una central nuclear.

“Ahora si hay licencia social”, señaló el mandatario que con este resultado, (85% por el si, 15 % por el no).

Ahora acompañado del senador Miguel Pichetto y el diputado nacional Sergio Wisky irán a plantear al gobernador de la provincia Alberto Weretilneck que es necesario abrir el debate nuclear.