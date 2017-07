Playas Doradas. Por Walter Ruiz, guía de pesca

Tuve el agrado de participar, compartimos una charla con pescadores locales, algunos que viajaron para Playas Doradas, informantes de turismo y algunas autoridades. Todo muy sencillo pero con un claro objetivo, desarrollar algo pensando a futuro.

Es bueno destacar esto, ya que después de haber vivido 8 años en Puerto Madryn y aportar mi grano de arena al desarrollo de esta actividad, nunca fuimos apoyados por la dirección y secretaria de turismo local al momento de querer organizar algún evento, por lo que al recibir la invitación de Jose Pezzano, secretario de turismo de Sierra grande no dude en darles una mano.

La pesca

Como es de esperar en la Patagonia, el clima no siempre acompaña y como si fuera a propósito nos pega duro al momento de querer ir a pescar. Nieve en Puerto Madryn y Trelew, viento de mas de 60km/h y temperatura bajo cero en Playas Doradas, pero ahí estábamos firmes para ver que onda los Róbalos rionegrinos.

Abel y Alejandro eran los encargados de compartir su experiencia robalera y a pesar del mal clima arrancamos para el agua. El lugar elegido fue la ría, mas precisamente la desembocadura del Arroyo Salado en el mar. Llegamos tipo 12hs y la marea estaba baja, momento ideal para poder cruzar de lado a lado y pescar sobre la margen contraria. A pesar de estar baja la marea, en la ría quedan algunas lagunas en las que según ellos quedan peces, asi que comenzamos a probar y efectivamente habían algunos Róbalos, por supuesto capturados por ellos.

Yo intente algunos minutos con mi mosca, la Patagonian Blenny Bugger, desarrollada básicamente para una pesca en aguas muy bajas, pero acá la cosa era distinta, ya que si bien pescamos con líneas de flote, lo haciamos a una profundidad que talvez alcanzaba o superaba el metro, por lo que mi mosca no bajaba lo suficiente. Luego de ver como tomaban su mosca, acepte atar una de ellos.

La mosca que ellos usan es el mismo concepto que el nuestro, una mosca con ojos de plomo que no deja de ser un Streamer, solo que no tiene tanto material y lo mas importante, ojos muy pesados (tamaño L). La mosca que estamos usando nosotros no es tan pesada, ya que pescamos a muy baja profundidad y podemos tranquilamente barrer el fondo.

Ate la mosca que me dió Alejandro y no bastaron mas de 3 o 4 tiros que clavé el primer Róbalo. Chico, menos de un kilo y no muy peleadores. Incluso al devolverlos no salían agresivamente como suelen hacerlo.