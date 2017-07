Playas Doradas abrió su temporada de pesca con mosca

Playas Doradas.- El balneario Playas Doradas empezó desde este fin de semana a invitar a visitantes y apasionados de la pesca con una nueva propuesta: apunta a la pesca con mosca en el mar.

La idea es aprovechar la veda en lagos, ríos y arroyos, con la diferencia que en el mar no se necesita un reglamento específico que limite su realización.

“Eso sí, yo prefiero que la pesca sea con devolución, es un gusto personal, no quiere decir que sea siempre así, porque en realidad practico la actividad porque me gusta y no por necesidad de pescar para comer, lógico que cuando quiero comer pescado lo capturo”, señaló el guía Walter Ruiz, que llegó para dar una clínica de la actividad.

Todo inició el sábado a la mañana con una cínica y el lanzamiento de la primera temporada, con apoyo de Turismo de la provincia. El clima no acompañó para salir en las primeras horas de la mañana.

La iniciativa vino de la mano de la Secretaría de Turismo de Sierra Grande, que conduce José Pezzano, “apostamos por primera vez a la pesca con mosca y el buceo en esta nueva etapa para que Playas Doradas también tenga temporada de invierno”. Foto Walter Ruiz.