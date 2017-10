Pichetto descartó una candidatura a gobernador

Sierra Grande.- El senador Miguel Pichetto dijo que no descarta marcar su futuro político en el plano legislativo, sí desechó una candidatura a gobernador.

“Para ser candidato a gobernador hay que tener actitud anímica y potencia y siento que no la tengo”, expresó luego de votar en el CEM 39 a FM Libre.

Señaló que hoy trabaja en otro plano en la política argentina, “quería tener un impasse de tiempo respecto de la elección a gobernador pasada, la derrota que me impactó anímicamente”.

De todas formas señaló que su vida política está ligada los últimos 20 años al poder legislativo en el senado y en ese plano no descarto nada. “el sacrificio y esfuerzo de un rol ejecutivo lo tienen que hacer los mas jóvenes”.

Opinó que a nivel nacional es importante la renovación del peronismo, hay que reconstruir liderazgos y tienen que aparecer figuras jóvenes.

No omitió la opinión que tiene al respecto de la expresidente Cristina Fernández, “con la ex presidenta no tengo nada personal pero hay etapas y 12 años en la vida de un país es un largo periodo y el peronismo debe renovarse con nuevos actores que proyecten nueva ideas”.

“Puede ser senadora pero creo que para volver a ser gobierno necesitamos renovarnos y proyecciones jóvenes y necesitamos renovar la confianza en la ciudadanía, hay temas que no están saldadas”, añadió.