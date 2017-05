Pedro Casariego dijo que Sierra Grande sería elegida para la instalación de una planta nuclear

Viedma.- El dirigente del PRO y ex funcionario radical en Río Negro, Pedro Casariego, manifestó a la agencia APP tener en su poder información fidedigna procedente de una alta fuente del gobierno nacional indicativa que la localidad de Sierra Grande tiene muy ciertas posibilidades de ser elegida como centro de radicación de una planta nuclear con capacidad de generación del orden de los 1150 MW.

Según Casariego, en los niveles correspondientes se está estudiando su factibilidad y si los informes finales que se aguardan de un momento a otro resultan satisfactorios, los trabajos para concretar el proyecto en la localidad minera comenzarían a fines de este año o comienzos del 2018.

En un tramo de la entrevista publicada por APP Casariego expresó que en materia de obra pública para Río negro, d eparte del gobienro nacional hay que sumarle otros proyectos de muchas más trascendencia que tengo entendido que se están gestando. Proyectos que cambiarán rápidamente la potencialidad dormida del sur argentino e impulsarán un desarrollo sostenido.

-¿A qué proyectos se refiere?

-Seguramente cuando el presidente Mauricio Macri realice su programado viaje a China firmará un acuerdo que nos beneficiará muchísimo. Los primeros mandatarios suscribirán convenios, pero tal vez el más importante resulte el que se refiere al financiamiento de dos centrales nucleares con una inversión de 12 mil millones de dólares.

Una de ellas está decidida, es Atucha III con una generación de 745 mw, mientras que la otra no está absolutamente definida en cuanto a su emplazamiento, pero será superior.

Producirá 1150 MW y me juego que se construirá en la Patagonia, en la provincia de Río Negro. Se está estudiando su factibilidad, y si esto se confirma las obras comenzarán a fin de año o principios del próximo. Todavía no me puedo imaginar todo lo que ello representa para nuestra región especialmente y para el país en general

-¿Podemos conocer el origen de la información?

-Esto es confidencial pero absolutamente cierto. No puede revelar el origen por un compromiso de absoluta reserva contraído previamente. Si los estudios resultan favorables tendrán una gran trascendencia. En alguna medida sería volver a aquella marcha, “hacia el sur, el mar y el frío”, de nuestro querido Raúl Alfonsín aunque con otras características y en momentos muy diferentes. (Fuente APP)