El partido justicialista no irá a votar en la consulta popular.

Sierra Grande.- La Comisión Directiva de la Unidad Básica de Sierra Grande manifestó su rotundo rechazo a la consulta popular de este domingo.

El partido fijó posicionamiento contrario a la consulta popular a través de un comunicado.

“Si bien, es extremadamente necesaria la creación de un polo de desarrollo económico y social, estamos convencidos que la consulta, en éste caso, está orientada a alimentar la especulación política respecto a la manipulación de las necesidades laborales actuales de nuestro pueblo, con el fin de crear expectativas y promesas a largo plazo, desatendiendo la urgencia actual”.

Agregaron que es “perverso plantar la iniciativa como la única alternativa de crecimiento, dado que rosa la ilegalidad, por sí misma no define la derogación y/o modificación de la Ley Provincial N° 5227, y está fundada en la falta de información del acuerdo con China, del proyecto a instalar y del informe medioambiental, datos necesarios para interiorizar a la población de qué clase de usina pretende montarse, y así generar el consenso social y político”. Señalaron que “queremos dejar claro, que no nos oponemos al crecimiento, pero entendemos que con ésta consulta, se tapan estratégicamente, promesas incumplidas sobre la radicación de empresas y obra pública, engañando así, nuevamente a la población. Nosotros NO nos prestamos al juego cínico de la consulta. Nosotros no vamos a votar”.