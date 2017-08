Otro incendio intencional, seguido de robo, desnuda problemas en la seguridad de Playas Doradas

Playas Doradas.- Otro misterioso incendio ocurrió en la madrugada del viernes en Playas Doradas, esta vez le tocó a una vivienda a que estaba sola en pleno centro de la villa balnearia, entraron a robar, se llevaron botellas y prendieron fuego una de las habitaciones.

Otra vez se pone en debate la falta de bomberos en Playas Doradas que tiene a medio hacer el cuartel y no está activo en esta villa. En un mes es el segundo incendio intencional que ocurre en el balneario y los bomberos de la ciudad cabecera, Sierra Grande, están a 30 km de distancia.

Esta vez le ocurrió a la vivienda de Margarita Sosa, vecina que tiene su casa en la céntrica Avenida Buccino a escasos metros de la subcomisaría de Playas Doradas.

“Menos mal que no fue el quincho, hubiese sido fatal, de todas formas los daños fueron importantes”, el siniestro fue esta madrugada, según narró la vecina.

El quincho es el restaurante que está en la parte que da a la calle y que tiene techo de paja, donde hay garrafas y un restaurante armado para la temporada de verano.

Sosa contó que los ladrones usaron una escalera desde el patio de un vecino, saltaron el paredón e ingresaron por una ventana de un dormitorio que usan de depósito con las cosas de la playa como reposeras, cosas de camping.

Todo ocurrió de madrugada, y en ese preciso momento se prendió fuego un poste de luz, lejos de ahí, que los policías estaban apagando, Sosa cree que no es casualidad, “lo del poste lo hicieron para distraer a los policías como no hay bomberos en Playas Doradas ellos se hacen cargo de eso”.

Una vez adentro por lo que pudieron ver los dueños y vecinos se llevaron botellas de bebidas alcohólicas y se fueron, pero antes prendieron fuego el dormitorio y las llamas alcanzaron parte de la cocina.

“Tantos años de trabajo para que cualquiera haga esto, son malandras todos sabemos quienes son pero nos mandan pocos policías” señaló. dolida la mujer.

Además Sosa expresó que son pocos policías y envían mujeres, que si se tienen que enfrentar con hombres, su condición física es mucho menor. La mujer agradeció a los policías que con lo que pudieron apagaron el incendio porque además narró que llamaron a los bomberos de Sierra Grande y éstos nunca fueron.