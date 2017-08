Odarda le escribió una carta a pública a Julián Gadano

Sierra Grande.- La senadora y candidata a diputada nacional Magdalena Odarda escribió una carta al titular de energía nuclear Julián Gadano. Odarda repasa varios aspectos en los que puede impactar la central nuclear, desde lo económico, lo laboral y lo ambiental en la nota que publicamos textual.

“Al Sr. subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano.

En primer lugar, quiero contarle que es un sector mayoritario a lo largo y ancho de toda la provincia el que se opone a este endeudamiento de 8.000 millones de dólares para generar 1.150 MW de energía costosa, para Buenos Aires. Recorremos la provincia todos meses de todos los años, escuchando y conversando con los rionegrinos en cada localidad. Es impresionante el rechazo en distintos sectores de la población a este emprendimiento costoso, que surge y continúa avanzando de espaldas al pueblo.

En segundo lugar, respecto del movimiento de la energía nuclear en el mundo, es importante reconocer que está retrocediendo, cada vez con mayor velocidad: sólo resta ver las experiencias de Suecia, Italia, Bélgica, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Polonia, Japón y España. Lamentamos que el funcionario no haga mención a estos ejemplos tan contundentes.

En tercer lugar, Argentina necesita energía para sus hogares, para sus PyMEs, para su desarrollo, pero no –precisamente- la nuclear. Con el enorme potencial que nuestro país tiene en fuentes limpias, debemos iniciar un camino para la transformación de la matriz energética a largo plazo, como lo han logrado Uruguay y Costa Rica. Cuando en el Congreso Nacional impulsamos la Ley N° 27.191 marcamos un rumbo. El programa RenovAr ha logrado dar pasos importantes en esta dirección: los 59 proyectos adjudicados van a generar una potencia total de 2.423 MW, con una inversión estimada de US$ 4.000 millones. Es decir, con energías limpias, produciremos el doble de electricidad que la Central Nuclear en Río Negro, con la mitad de los recursos.

En cuarto lugar, es importante recordar que es proyecto energético se ha diseñado y proyectado de espaldas al pueblo.

Los rionegrinos hemos vivido estos últimos meses como se decidía poner en riesgo nuestra salud y la de nuestras futuras generaciones a puertas cerradas.