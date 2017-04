Mendocino busca ayuda para seguir viaje

Sierra Grande.- Hace 23 días Juan Ramón Aguero viajaba desde Comodoro Rivadavia a Mendoza por la ruta 3 cuando un camionero hizo una mala maniobra y lo obligó a tirarse a la banquina, dio varios tumbos, sobrevivió para contarlo pero ahora pide ayuda para volver su tierra.

Caía el sol en la ruta a pocos kilómetros de Sierra Grande Aguero, de 71 años viajaba en su Peugeot con destino a su hogar.

Estaba sobrepasando un camión y éste lo cerró y lo obligó a tirarse a la banquina. El auto dio contra el desague y dio varios tumbos, “cuando me sacaron de adentro del auto tenía solo golpes leves y dos puntitos de sangre en la mano, levanté las manos al cielo y agradecí a Dios por esta oportunidad de seguir viviendo”. Del camionero no volvió a tener novedades pero él y su rodado fueron trasladados a Sierra Grande.

El auto está todo volcado, vidrios destruidos y desde ese día duerme dentro de él, temía que le roben sus efectos personales e incluso partes del auto.

El auto estaba parado en el puesto de Gendarmería y también en una estación de servicios, lo tapaba con un nailon negro para dormir dentro.

“Me pasé varios días a yogur y cereales, hasta a que algunas manos solidarias me invitaron a comer” expresó.

Esta semana el semblante de Juan Ramón era otro porque Rosa Tapia, una vecina que conoció su historia por Facebook, lo llevó a su casa con auto y todo.

“Tengo lugar y mi padre hoy tendría su edad”, contó la vecina solidaria. Por la mañana otras mujeres recorrieron emisoras para hacer una campaña para juntar dinero para pagar a algún camionero que lo quiera llevar.

El pedido de los vecinos es que algún camionero que esté en condiciones de llevarlo a Mendoza, especialmente a Rivadavia “si me dejan en San Martín es lo mismo porque tengo familiares ahí”, acotó.