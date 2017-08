Le robaron las herramientas a un joven mecánico

Sierra Grande.- Los robos no paran y esta vez le tocó a un joven, Lucas Rivero, que decidió poner el hombro al trabajo y armó con las herramientas de su abuelo un taller mecánico. Le robaron las herramientas y asegura que “le cortaron las manos”.

Rivero dio a conocer su historia en facebook y luego visitó FM Libre, contó que el robo fue de madrugada en su taller mecánico ubicado en el barrio industrial. Lo abrió en marzo de este año.

“Les pido por favor que si alguien vio o venden herramientas, llave de boca y herramientas mixtas les pido que no las compren soy un chico que solo quiere su propio negocio y lo poco que tengo lo hice a base de mucho esfuerzo y trabajo”.

Narró que las herramientas son viejas y su valor no es grande “porque eran de mi abuelo pero ahora ya no puedo trabajar porque faltan las mismas y no cuento con el dinero para renovarlas”.

El joven pidió justicia y ojalá “que lo me paso a mi no le pase a mas nadie”.