La semana que viene habrá un informe oficial de la rotura del acueducto Ventana

Sierra Grande.- La semana que viene el DPA tendrá precisiones acerca de los daños reales del acueducto Ventana, afectado seriamente por una tormenta hace 10 días.

El titular del Departamento Provincial de Aguas, Fernando Curetti expresó a este medio que en 10 días el organismo tendrá un diagnóstico certero de la magnitud de la avería del acueducto Ventana.

Agregó que los daños no son tan grandes como se presumía y que en un tiempo no muy lejano estará en condiciones de ser reparado.

Curetti señaló que las roturas no se debieron en primera instancia a problemas de la construcción del acueducto, que tuvo un costo cercano a los 55 millones de pesos al gobierno provincial.

La obra estaba realizada según el plan de obra de la provincia pero las condiciones climáticas y la caída de mas de 150 mm en poco tiempo tuvo mucho que ver.