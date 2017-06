La ola de robos no para “Hoy siento que me han cortado mis manos, me robaron todas mis herramientas”

Sierra Grande.- El vecino Sergio Stubbe, conocido mecánico de Sierra Grande, cuenta en una carta la impotencia que sientió luego de un robo ocurrido a la vuela de la comisaría. Esta vez entraron a su taller y se llevaron todo.

Esta vez copiamos y pegamos la carta porque además el vecino la acercó a la radio para su lectura.

“Por segunda vez, fui visitado POR LOS DUEÑOS DE LO AJENO, que con tanta impunidad entran y se llevan lo que quieren sin importar en que condiciones quedan las familias a las que le roban y los compromisos que tengo con mis clientes.

Soy mecánico desde hace años. Aprendi la profesión de un maestro… “MI PADRE”, y sobre todo resalto los valores que me enseñó.

Hoy siento que me han cortado mis manos, me robaron todas mis herramientas: llaves, crickets, mola, agujereadora, cargador de baterías, etc, etc, etc. No me dejaron nada.

Quienes me conocen saben lo que soy como persona. Trabaje 25 años para la comunidad como Bombero Voluntario sin pedir nada a cambio. Lo que tengo lo he logrado a fuerza de trabajo y sacrificio, como toda persona que labura, sin importarle que haga frío o calor, si cobra o si fía.

No se como seguirá mi vida, será que tengo que cruzarme de brazos e ir a tramitar un subsidio o ir a desarrollo social a pedir alimentos o llevar mis boletas para que me las paguen?????????

Es triste ver como nuestro pueblo se viene abajo y más triste es aún cuando las autoridades son ciegas, sordas y mudas.

Necesitamos funcionarios que se ocupen y preocupen por lo que esta pasando en la comunidad.

No fortalezcamos a ESTOS CHORROS comprandole las cosas, porque lo que roban no es para trabajar, esto es lo que menos les interesa”. SERGIO STUBBE.