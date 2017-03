Iribarren: el acueducto Ventana “presenta un daño grave”

Sierra Grande.-Por estas horas Defensa Civil, Cotravame y vaqueanos del lugar lograron ingresar a la zona del acueducto Ventana y se evalúan daños, según informó el intendente Nelson Iribarren.

Aún no hay un relevamiento certero de los daños pero, claramente se advierten problemas en el nuevo acueducto reinaugurado en noviembre pasado (foto).

El mandatario expresó que el acueducto Ventana ” presenta un daño grande”, mientras tanto pero aún no hay un relevamiento técnico oficial.

Por otra parte “ARSA me informa que ya están trabajando en la reparación del acueducto de Los Berros, y me dicen que si todo anda bien y no se presenta ninguna anomalía es probable que lo terminen mañana mismo”, expresó.

Agua en los barrios

También Iribarren además informó que a las 9 de la mañana de este miércoles empezaría a ingresar agua al barrio Villa Hiparsa, Módulos, F y D, utilizando el acueducto de la MCC.

Además recordó que cada barrio cuenta con un camión de agua, y en ARSA ya se encuentra agua envasada.

Además informó que se envió un camión con 30.000 litros de agua a Playas Doradas y por otra parte que hoy mismo y desde el municipio se reparan las calles de la loma, barrio industrial y villa, que fueron afectadas por la lluvia, con asistencia de las máquinas de ingeniería y arquitectura.