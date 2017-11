“Falleció el mejor gobernador de la historia de Chubut”. Por Enrique Gil Ibarra

Puerto Madryn (Lu17.com Por Enrique Gil Ibarra, periodista) El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, falleció a las 18,10 del martes 31 de octubre. Sus restos son velados hasta el mediodía en Casa de Gobierno. El Gobierno provincial, con la firma del vicegobernador Mariano Arcioni decretó tres días de duelo con asueto administrativo sólo para el 1 de noviembre.

Había nacido el 27 de abril de 1951. Comenzó a militar en la Juventud Peronista siendo apenas un adolescente, y en 1987 tuvo un rol clave (Secretario de Desarrollo Social) en la administración municipal de Trelew, y posteriormente fue Secretario General de la gobernación en el gobierno provincial de Néstor Perl, durante los difíciles tiempos de crisis económica y la hiperinflación.

En 1991, Das Neves fue candidato a intendente de Trelew, ganando en primera vuelta las elecciones, pero perdiendo en la segunda. Al año siguiente fue elegido presidente del Partido Justicialista del Chubut, y electo diputado nacional por la provincia en 1995. En la Cámara de Diputados de la Nación se destacó por su activo rol contra la corrupción aduanera, y lideró una comisión investigadora sobre el tema.

En 1997, fue galardonado como mejor diputado del año, siendo el primer patagónico en ostentar dicho galardón. En 1999 fue reelecto y presidió la comisión de defensa al consumidor. En 2001, luego de la crisis institucional que vivió la Argentina, fue nombrado Director General de la Aduana Argentina durante la corta presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, siendo uno de los pocos que tuvo la hombría de bien de renunciar a su cargo anterior (Diputado Nacional) para asumir sus nuevas funciones.

Das Neves fue elegido gobernador del Chubut en noviembre de 2003, por el 45,6% de los votos, venciendo al entonces gobernador José Luis Lizurume, de la Unión Cívica Radical, partido que se mantenía en el poder desde 1991. En su primer periodo como Gobernador, encaró un programa de gobierno intensivo, logrando en la provincia importantes índices de empleo, producción, obras públicas, índices de salud e inserción en el plano internacional.

A partir de 2006, segùn el propio Das Neves, se inició la larga pelea con el entonces gobierno nacional dirigido por los Kirchner. La puja surgió cuando en junio se armó el pliego licitatorio en Vialidad Provincial por la doble trocha de la Autopista Trelew-Puerto Madryn con un presupuesto de $96.000.000. Cuando Nación se hizo cargo el presupuesto era de 160 millones de pesos, y la doble trocha jamás se terminó. Das Neves declaró en marzo de 2017, al realizarse una nueva licitación para la doble trocha entre las dos ciudades: “Me atrevo a decir que ahí fue donde empezaron los desencuentros y la desdicha con el gobierno nacional”

En el año 2006 fue galardonado como el Mejor Gobernador de la Argentina por el diario “La Nación”, que destacó su celeridad y ejecutividad para resolver problemas. Ese mismo año 2006 la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, otorgó al gobernador Mario Das Neves, la Orden de Bernardo O’Higgins en el grado de Gran Cruz, “por ser un amigo genuino de nuestra patria y también por ser el símbolo del estadista dedicado al desarrollo regional en su país”.

En las elecciones para gobernador del Chubut de 2007 volvió a ganar, arrasando con el 74.3% de los votos, junto a su compañero de fórmula Mario Vargas, y permanece en el poder hasta 2011.

En 2008 fue aceptado en Nueva York como miembro de la Fundación Clinton en el marco de la “Convención Anual de la Fundación Iniciativa Clinton para el Mundo” de la cual participó como único representante de Argentina y fue recibido por el ex presidente Bill Clinton. Das Neves también se reunió en París con el director del Centro Mundial de Patrimonio de la UNESCO, Franscesco Bandarin, ocasión en la que el mandatario presentó el plan de manejo de Península Valdés, sitio que en el 2009 cumplió 10 años de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad precisamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En el 2011, al terminar su mandato, abandonó asimismo todo cargo público, dejando el Gobierno en manos de su candidato a sucederlo, Martin Buzzi, junto con el Vicegobernador Gustavo Mac Karthy. Sorpresivamente, apenas 48 horas después de ganar la elección sosteniendo que continuarían con las políticas de Mario Das Neves, su sucesor Martin Buzzi abandonó el sector dasnevista y se alineó con el kirchnerismo al cual habían combatido, causando sorpresa en todo el espectro político nacional y provincial. En el año 2015, en el marco de las elecciones a gobernador de la provincia, Mario decide postularse al cargo con su partido Chubut Somos Todos, obteniendo el triunfo contra Martin Buzzi.

Como él mismo lo dijo, Mario Das Neves no necesitaba nada ni esperaba lograr nada para él. Mario volvió “por el bronce”. Por el orgullo de devolverle a su provincia la dignidad y la fuerza de reclamar lo que a Chubut le corresponde. Falleció hoy el mejor gobernador de la historia de Chubut. Que la provincia entera lo recuerde de esa manera, es el mejor homenaje que se le puede hacer a un político. Al hombre, yo personalmente lo recordaré con agradecimiento, como un hombre de palabra, franco y directo, que sabía escuchar, que no tenía problemas en reconocer cuando se equivocaba, y cuyo apretón de manos tenía más valor que un cheque. De pocas personas se puede decir lo mismo. Y no es poco.