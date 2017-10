Este sábado marchan en rechazo a la Central Nuclear

Sierra Grande.- Los activistas de Sierra Grande, que dicen No a la central nuclear, ultiman detalles de lo que será la marcha federal que planean realizar este sábado desde la plaza General San Martín de Sierra Grande.

Los vecinos siguen muy activos, a pesar de la anunciada ley provincial que prohíbe la instalación de la central nuclear en Río Negro, los manifestantes continúan pintando paredones con su mensaje, organizando charlas y ahora la marcha.

Los asambleístas serranos, entre ellos Eli Alvarez y Facundo Millapi, expresaron que se preparan para recibir otros manifestantes de distintos puntos del país que llegarán con el mensaje de prohibir las centrales nucleares en todo el país.

La jornada estará cargada de actividades entre ellas se propone un festival y la pintura de murales en la zona donde se hará la concentración. Habrá micrófono abierto para los que quieran expresarse. Todo iniciará a las 14 en la plaza.

Hace poco días tuvieron la charla de Pablo Lada, que integra el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) e integrante de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) y se autodefinió como “activista, no técnico” aunque un conocedor de la megaminería y la energía nuclear por su participación en el movimiento de la década del 90 contra el basurero en Gastre.

Su negativa a la construcción de la V central nuclear es taxativa y no tiene puntos intermedios: “los residuos nucleares de alta actividad duran miles de años, es pan para ahora e hipoteca para los años que vienen”, señaló en la charla.