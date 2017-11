Está detenido el hombre acusado de violación

Sierra Grande.- El hombre que fue denunciado por la madre de un adolescente de 16 años por una presunta violación, quedó detenido de manera preventiva en Viedma la semana pasada.

El hombre de unos 70 años, fue detenido el martes pasado a la tarde en Sierra Grande y el jueves el juez Adrián Dvorzak ordenó la prisión preventiva por 20 días para evitar que se entorpezca la investigación, a pedido del fiscal Juan Pedro Puntel.

Desde el Ministerio Público explicaron que se trata de una denuncia radicada en la comisaría 13 y que el hombre queda detenido para evitar que entorpezca la investigación y que aún resta la declaración de la joven en cámara Gesell.

Hace pocos días una mujer, cuya identidad reservamos para preservar a la víctima, denunció que su hija fue violada por un sujeto de unos 70 años a punta de cuchillo.

No era una persona cualquiera porque el sujeto y su esposa tenían a resguardo a la menor, a través de Promoción Familiar, porque la madre no podía tenerla por problemas de salud y por los reiterados problemas de conducta de la menor, según explicó la misma progenitora a este medio.

El episodio ocurrió en Sierra Grande fue denunciado en la comisaría 13, la menor fue revisada por autoridades hospitalarias y la familia aún no tiene los resultados.

La madre expresó que el episodio ocurrió en una vivienda que no es la suya y que el hombre trabó la puerta para abusar de la menor de 16 años, aprovechando que estaban solos.

La situación se dio en el barrio Industrial hace casi 10 días.