Apertura de temporada en Playas Doradas apostando a la integración regional

Playas Doradas.- Desde el sábado Playas Doradas tiene en marcha su temporada de verano. El lanzamiento fue mucho antes para no sobreponerse con el lanzamiento de Las Grutas y porque el 17 de diciembre estará la consulta popular por el Si o el No de la Central Nuclear.

El acto se realizó en la plaza de Malvinas Argentinas, curiosamente no hay aún plantel de guardavidas. Contó con la presencia de vecinos, prestadores, autoridades locales, nacionales y provinciales no solo rionegrinas si no de la provincia de Chubut.

El acto estuvo encabezado por el intendente Nelson Iribarren, la ministra de Turismo de Rio Negro, Arabela Carreras y el diputado nacional Sergio Wisky, legisladores y otros funcionarios que llegaron de Chubut y las Grutas que “transformaron el encuentro de en un gran ejemplo de integración regional” según manifestó el secretario de Turismo local, José Pezzano.

El secretario de Turismo fue el único orador puso en valor el adelanto y beneficio del asfalto en la ruta 5, “no va a ser una temporada común a todas, porque tenemos la suerte que ya está golpeando la puerta el asfalto, ese sueño, eso que parecía una utopía ya lo tenemos acá”, señaló.

En la jornada hubo un lunch a cargo del cocinero rionegrino Sandro Fogel que legó con su Food track. También el fin de semana hubo un encuentro de kite. Foto Nelson Iribarren2017