Ahora si Playas Doradas tiene guardavidas

Playas Doradas.- El viernes empezó la temporada para el plantel de guardavidas que trabajará este verano en Playas Doradas.

La temporada arrancó oficialmente hace dos semanas pero los guardavidas aún no estaban en funciones para garantizar la seguridad en la playa principal del lugar.

Solo la playa grande, que está frente a la villa balnearia, es la única que está con guardavidas activos de lunes a lunes.

Es cierto que los veraneantes deben consultar antes por las playas que están al sur porque si bien están recomendadas para ser visitadas, no tiene el servicio.

El viernes en un sencillo acto el párroco de Sierra Grande, Cristian Benavidez, bendijo las aguas, a los guardavidas y a los integrantes del plantel de servicios turísticos que cumplen tareas en la villa.

Generalmente los guardavidas cumplen funciones desde la apertura de la temporada, por eso resultaba llamativo que la temporada esté en marcha y el servicio no esté garantizado, sin dudas un punto que para el año que viene habrá que revisar desde el municipio. Foto Facebook: Nelson Iribarren Intendente 2018