Agenda: Este viernes Jazz Fundación Cultural Patagonia en el Cine Teatro Municipal

Sierra Grande.- Este viernes 4 de agosto, a las 21,30 se presentará en Sierra Grande el Grupo de Jazz de Fundación Cultural Patagonia.

La presentación será en el Cine Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita. La presentación se realiza gracias al convenio entre la Fundación Cultural Patagonia y la Secretaría de Diversidad y Proyección Cultural del municipio.

El programa, , está conformado por “The shadow of your smile” de Johnny Mandel, “Blues march” de Benny Golson, “The sidewinder” de Lee Morgan, “But not for me” de George Gershiwn, “Jessica’s B-day” de Quincy Jones, “Cool struttin’” de Sonny Clark, “Aquarela do Brasil” de Ary Barroso, “A child is born” de Thad Jones, “Indiana” de Allan Mac Donald y “Haitian fight song” de Charlie Mingus.