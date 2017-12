El abogado Carlos Dvorzak planteará la inconstitucionalidad de la ley anticuclear

Sierra Grande.- El abogado Carlos Dvorzak, está preparando un planteo de inconstitucionalidad de la ley que prohíbe centrales nucleares en la provincia.

“La acción de inconstitucionalidad tiene como meta la derogación de la ley , no es una nulidad”, expresó.

Agregó que la ley es arbitraria, no tiene fundamento, “el único fundamento es que no hay licencia social y lo grave es que no se consultó a toda la provincia, la ley es arbitraria”.

Señaló que la ley es contradictoria y pone en peligro al Invap.

Al respecto de la ordenanza que existe en Sierra Grande que declara a esta ciudad como zona no nuclear, recordó que citada norma hoy es diferente porque en los 90 estaba el rumor de un basurero nuclear. Ese tipo de ordenanza se refiere al basurero nuclear, no una planta nuclear.

“Esto lo tenemos que definir los de Sierra Grande, no los de afuera”, concluyó.